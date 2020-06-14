В Кропивницкому орнитолог открыл реабилитационный центр для крылатых, которых обидели хозяева. Обитают птицы в просторных вольерах. Здесь за ними ухаживают, лечат и регулярно кормят.

Как ладят пернатые со своим спасителем и как орнитологу удалось найти обиженных птиц – читайте в материале 24 канала.

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Малайский Патрик жил в собачьей клетке

Этого волнистого калао зовут Патрик. В Украине такие, какие он, птицы-носороги, - большая редкость. Обитают преимущественно в тропических лесах Индии. Там у контрабандистов птицу приобрел состоятельный столичный бизнесмен. Своенравный калао владельцу быстро надоел, и тот решил его продать.

"Птица жила в тесной собачьей клетке. Не могла нормально развернуться, запрокинуть голову, чтобы поесть. У него в клюве росли грибы, 2 пальца на лапах были сломаны. Я его выкупил, забрал, полечил. Сейчас он у меня ручной. Можно сказать, что член семьи" – рассказал орнитолог Станислав Гужявичус.



Патрик жил в тесной клетке, у него были сломаны пальцы, а в клюве росли грибы / Скриншот

В приюте Патрик живет в отдельном вольере. Птица приветлива к людям, любит водные процедуры и когда его кормят с рук. Корм у него – говорит оринтолог – максимально разнообразен: от запеченной тыквы, вареной картошки и моркови до свежих сезонных фруктов.

Попугай Сема 6 лет жил в ресторане и впал в депрессию

Рацион для жако по имени Сема орнитолог корректировал долго. 6 лет попугай провел в клетке в столичном ресторане. Для забавы гости угощали птичку салом, колбасой и фастфудом. А чтобы было веселее – еще и научили ругаться.

"Например, хочет креветку, а ты даешь огурец. Попугай говорит: "Черт знает что, черт знает что мне дал!". И швыряет через всю комнату", – рассказал орнитолог.



Сема впал в депрессию и очень похудел, когда жил в ресторане / Скриншот

В таких условиях попугай впал в депрессию. Перестал есть и выщипал себе чуть ли не все перья.

"Когда я его забрал, он весил менее 300 граммов – то есть был худющий. У него прям киль торчал и вся кожа была синей. Сейчас он много ест", – отметил Станислав Гужявичус.

Незаконная торговля птицами

На сегодня в центре обитают 15 птиц разных видов. Некоторые из них – на грани вымирания. В Украину пернатых завозят нелегально. Из-за лояльного украинского законодательства контрабандисты избегают ответственности. А их бизнес процветает.

По словам орнитолога, в Украине:

на первом месте – торговля наркотиками;

на втором – оружие;

на третьем – торговля птицами.

Станислав Гужявичус пояснил, что в Европе за торговлю птицами люди получают сроки за решеткой, однако в Украине это все не работает. Со своими подопечными мужчина мечтает полететь на выставку в Нидерланды.