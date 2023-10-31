Об этом Гилад Эрдан сообщил в соцсети Х, ранее известной как твиттер. В частности, такие звезды носили евреи во времена Холокоста, передает 24 Канал.
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Что известно о новом протесте постпреда Израиля
Во время заседания Совета Безопасности ООН, которое состоялось 30 октября и было посвящено эскалации вокруг Сектора Газа, постоянный представитель Израиля Гилад Эрдан сказал, что вся его команда теперь будет носить желтые звезды на пиджаках в знак протеста.
Мы будем носить эту звезду, пока вы не осудите зверства ХАМАС и не будете требовать немедленного освобождения наших заложников,
– сказал он.
На этой звезде написано "Never again", что с английского переводится, как "Никогда снова" и отсылает к лозунгам, раздававшимся после Второй мировой войны.
Постпред Израиля надел желтую звезду: смотрите видео
Впоследствии он объяснил, что надел желтую нашивку, чтобы напомнить о позоре Совбеза ООН и молчании организации перед лицом зверств, совершенных боевиками ХАМАС.
"Я четко дал понять членам совета, что мы поклялись после Холокоста – никогда снова. Поэтому прекращения огня не будет", – заметил Эрдан.
В заключение постпред Израиля в ООН подчеркнул, что армия продолжит свои боевые действия до полного уничтожения ХАМАС, чтобы подобные зверства, которые были в стране в начале октября, больше никогда не повторились.
Что происходит с наступлением ЦАХАЛ
- Палестинские боевики из ХАМАС 31 октября заявили, что они якобы отразили наступление ЦАХАЛ. В частности они утверждают, что якобы выпустили противотанковые ракеты по войску Израиля.
- В то же время представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари 30 октября заявил, что Армия обороны Израиля продолжает расширять наступление на сектор Газа. Он отметил, что за прошедшие сутки удалось ликвидировать десятки террористов.
- Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что военная операция вступила в третью фазу. Да, она охватывает расширение наземных операций в анклаве.