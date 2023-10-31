Про це Ґілад Ердан повідомив у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Зокрема, такі зірки носили євреї у часи Голокосту, передає 24 Канал.

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Що відомо про новий протест постпреду Ізраїлю

Під час засідання Ради Безпеки ООН, яке відбулося 30 жовтня і було присвячено ескалації навколо Сектору Гази, постійний представник Ізраїлю Ґілад Ердан сказав, що вся його команда тепер носитиме жовті зірки на піджаках на знак протесту.

Ми будемо носити цю зірку, доки ви не засудите звірства ХАМАС і не вимагатимете негайного звільнення наших заручників,

– сказав він.

На цій зірці написано "Never again", що з англійської перекладається, як "Ніколи знову" і відсилає до лозунгів, які лунали після Другої світової війни.

Постпред Ізраїлю вдягнув жовту зірку: дивіться відео

Згодом він пояснив, що вдягнув жовту нашивку, щоб нагадати про ганьбу Радбезу ООН і мовчання організації перед обличчям звірств, скоєних бойовиками ХАМАС.

"Я чітко дав зрозуміти членам ради, що ми поклялися після Голокосту – ніколи знову. Тому припинення вогню не буде", – зауважив Ердан

Наостанок постпред Ізраїлю в ООН наголосив, що армія продовжить свої бойові дії до повного знищення ХАМАС, щоб подібні звірства, які були в країні на початку жовтня, більше ніколи не повторилися.

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