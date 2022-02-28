Гимн под обстрелами: бесстрашный трубач в Киеве исполнил "Еще не умерла Украина..." с балкона
28 февраля 2022 , 12:58Читати новину українською
Источник:Сегодня
Во время обстрелов в столице Украины один из местных жителей исполнил государственный гимн, чтобы взбодрить горожан и показать оккупантам, что им здесь совсем не рады.
Мужчина исполнил "Еще не умерла Украина..." на трубе с балкона многоэтажки. Выступление удалось снять очевидцам.
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