Гимн под обстрелами: бесстрашный трубач в Киеве исполнил "Еще не умерла Украина..." с балкона

28 февраля 2022 , 12:58
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Сегодня

Во время обстрелов в столице Украины один из местных жителей исполнил государственный гимн, чтобы взбодрить горожан и показать оккупантам, что им здесь совсем не рады.

Мужчина исполнил "Еще не умерла Украина..." на трубе с балкона многоэтажки. Выступление удалось снять очевидцам.

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Автор: Ярослава Прадід