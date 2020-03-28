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      Гиперкар, напечатанный на 3D-принтере, создали в Америке: невероятные фото и видео

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      Напечатанный на 3D-принтере автомобиль Czinger 21C / static.bangkokpost.com

      Из-за новых технологий производство новых автомобилей претерпевает серьезные изменения. Новоиспеченный американский автопроизводитель создал гиперкар Czinger 21C, напечатанный на 3D-принтере. Презентация автомобиля должна была состояться в марте 2020 года, однако событие было отменено в связи с пандемией COVID-19.

      Владелец компании Кевин Цзингер в новом проекте продолжает реализовывать идеи, отработанные в 700-сильном суперкаре Divergent, который ранее принадлежал Цзингеру, и также был напечатан на 3D-принтере.

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      Одна из характерных черт нового авто – это схема сиденья "1+1". То есть, кресло водителя находится в центральном положении, а пассажирское расположено непосредственно за ним.


      Интерьер гиперкара Czinger 21C / Фото autodius.com

      Новый гиперкар имеет гибридную силовую установку на 1250 сил и способен набирать первые 100 километров всего за 1,9 секунды.


      Гиперкар Czinger 21C / Фото inceptivemind.com

      В автомобиле Czinger 21C расположен 2,9-литровый двигатель V8 с двумя турбинами, который развивает мощность 937 лошадиных сил, и может раскручиваться до 11 тысяч оборотов в минуту.

      Без соответствующей серьезной финансовой поддержки запустить такой проект невозможно. Крупнейшим инвестором нового автопроизводителя Czinger является китайский владелец сети магазинов Watson's.

      Также в выпуске:

      Peugeot 208 назвали лучшим автомобилем года в Европе.

      Горячая ŠKODA Octavia RS iV представлена ​​официально с наэлектризованным 240-сильным мотором.

      Подробнее о новом гиперкаре Czinger 21C – смотрите в видео программы "авто24":

       

      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости США 3D-принтер Авто24
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