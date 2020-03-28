Гиперкар, напечатанный на 3D-принтере, создали в Америке: невероятные фото и видео
Из-за новых технологий производство новых автомобилей претерпевает серьезные изменения. Новоиспеченный американский автопроизводитель создал гиперкар Czinger 21C, напечатанный на 3D-принтере. Презентация автомобиля должна была состояться в марте 2020 года, однако событие было отменено в связи с пандемией COVID-19.
Владелец компании Кевин Цзингер в новом проекте продолжает реализовывать идеи, отработанные в 700-сильном суперкаре Divergent, который ранее принадлежал Цзингеру, и также был напечатан на 3D-принтере.
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Одна из характерных черт нового авто – это схема сиденья "1+1". То есть, кресло водителя находится в центральном положении, а пассажирское расположено непосредственно за ним.
Интерьер гиперкара Czinger 21C / Фото autodius.com
Новый гиперкар имеет гибридную силовую установку на 1250 сил и способен набирать первые 100 километров всего за 1,9 секунды.
Гиперкар Czinger 21C / Фото inceptivemind.com
В автомобиле Czinger 21C расположен 2,9-литровый двигатель V8 с двумя турбинами, который развивает мощность 937 лошадиных сил, и может раскручиваться до 11 тысяч оборотов в минуту.
Без соответствующей серьезной финансовой поддержки запустить такой проект невозможно. Крупнейшим инвестором нового автопроизводителя Czinger является китайский владелец сети магазинов Watson's.
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Подробнее о новом гиперкаре Czinger 21C – смотрите в видео программы "авто24":
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