20:32
28 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Гіперкар, надрукований на 3D-принтері, створили в Америці: неймовірні фото й відео

      - Читать новость на русском
      Надрукований на 3D-принтері автомобіль Czinger 21C / static.bangkokpost.com

      Через нові технології виробництво нових автомобілів зазнає серйозних змін. Новоспечений американський автовиробник створив гіперкар Czinger 21C, надрукований на 3D-принтері. Презентація автомобіля мала відбутися в березні 2020 року, однак подію було скасовано у зв'язку з пандемією COVID-19.

      Власник компанії Кевін Цзінгер у новому проєкті продовжує реалізовувати ідеї, відпрацьовані у 700-сильному суперкарі Divergent, який раніше належав Цзінгеру, і також був надрукований на 3D-принтері.

      Читайте також Гіперкар з присмаком 30-х: Hispano Suiza відродила легендарне авто з минулого

      Одна з характерних рис нового авто – це схема сидіння "1 + 1". Тобто, крісло водія знаходиться в центральному положенні, а пасажирське розташоване безпосередньо за ним. 


      Інтер'єр гіперкара Czinger 21C / Фото autodius.com

      Новий гіперкар має гібридну силову установку на 1250 сил і здатен набирати перші 100 кілометрів всього за 1,9 секунди.


      Гіперкар Czinger 21C / Фото inceptivemind.com

      В автомобілі Czinger 21C розміщений 2,9-літровий двигун V8 з двома турбінами, який розвиває потужність 937 кінських сил, і може розкручуватися до 11 тисяч обертів за хвилину.

      Без відповідної серйозної фінансової підтримки запустити такий проєкт неможливо. Найбільшим інвестором нового автовиробника Czinger є китайський власник мережі магазинів Watson's.

      Також у випуску:

      Peugeot 208 назвали найкращим автомобілем року в Європі.

      Гаряча ŠKODA Octavia RS iV представлена офіційно з наелектризованим 240-сильним мотором.

      Детальніше про новий гіперкар Czinger 21C – дивіться у відео програми "Авто24":

       

      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини США 3D-принтер Авто24
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 16:50 Одесит витратив 25 тисяч на "безкоштовне" лікування коронавірусу
      Новини України 7742
      сьогодні , 17:27 У Нігерії прогримів потужний вибух: знесло понад 100 будинків
      Новини світу 2493
      сьогодні , 17:33 Росія через коронавірус повністю закриває кордони: виняток – жителі окупованого Донбасу
      Новини світу 2394
      сьогодні , 20:30 Як зробити антисептик в домашніх умовах: рекомендації ВООЗ
      Здорове життя 134973
      сьогодні , 16:52 Коронавірус Covid-2019: останні новини
      Медицина 194344
      сьогодні , 13:49 Село на Чернігівщині оголосили осередком спалаху COVID-19
      Новини України 7577
      сьогодні , 16:09 Перехід на літній час: коли в Україні переводять годинники
      Здорове життя 221793
      сьогодні , 14:59 Коронавірус в Іспанії: за добу померла рекордна кількість людей
      Здорове життя 35885
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Це може погано закінчитись. Україна без науки та освіти
      Іван Примаченко
      сьогодні , 13:04 Вплив карантину на економіку та допомога від МВФ, – підсумки програми "Голобородько"
      Антон Голобородько
      27 березня , 18:41 Вплив коронавірусу: дизайнери вигадали пристосування, щоб не торкатись дверних ручок – фото
      Ростислав Струтинський
      Залиште відгук