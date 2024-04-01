Представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш также объяснил, для чего именно враг использует ракеты "Циркон". Об этом он рассказал в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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"Циркон" трудно поразить
Противостоять вражеским ракетам "Циркон" могут современные средства американской ПВО.
По словам Ильи Евлаша, сейчас сбивать эти ракеты может только зенитно-ракетный комплекс Patriot, который уже неоднократно доказывал свою высокую эффективность не только в борьбе с "Цирконами", но и с ракетами "Кинжал".
Об этом оружии мы знаем немного. Враг держит в тайне тактико-технические характеристики, наши эксперты сейчас изучают, какие особенности оно имеет. Это оружие используется противником и как испытание его в боевых условиях, для тестирования наших систем ПВО,
– отметил представитель Воздушных сил.
Евлаш также добавил, что эту ракету чрезвычайно трудно поразить, она быстро добирается до любой точки нашей страны. "Поэтому когда появляется информация о воздушной тревоге, советуем немедленно спуститься в укрытие", – подчеркнул спикер.
В Украине участились комбинированные атаки
- Последние дни враг постоянно осуществляет комбинированные атаки на украинские города. Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш объяснил, что россияне накапливали ракеты, в частности баллистические. Такие атаки ожидались осенью и зимой, ведь противник не скрывал своих планов якобы устроить в Украине блэкаут.
- Поэтому, цель врага остается неизменной: дестабилизация ситуации в украинском обществе, полное уничтожение стратегической, критической инфраструктуры.
- Илья Евлаш отметил, что последние дни был ряд мощных комбинированных атак с использованием совершенно разных, иногда новых средств поражения. "Мы видели УМПБ-30 – модифицированную ФАБ-250, которая поразила густонаселенный район Харьковщины, также были "Цирконы", крылатые ракеты различных типов, "Шахеды" – в очень большом количестве".