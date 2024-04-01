Речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш також пояснив, для чого саме ворог використовує ракети "Циркон". Про це він розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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"Циркон" важко вразити

Протистояти ворожим ракетам "Циркон" можуть сучасні засоби американської ППО.

За словами Іллі Євлаша, наразі збивати ці ракети може тільки зенітно-ракетний комплекс Patriot, який уже неодноразово доводив свою високу ефективність не тільки в боротьбі з "Цирконами", але і з ракетами "Кинджал".

Про цю зброю ми знаємо небагато. Ворог тримає в таємниці тактико-технічні характеристики, наші експерти зараз вивчають, які особливості вона має. Ця зброя використовується противником і як випробування її в бойових умовах, для тестування наших систем ППО,

– зазначив речник Повітряних сил.

Євлаш також додав, що цю ракету надзвичайно важко вразити, вона швидко дістається будь-якої точки нашої країни. "Тому коли з'являється інформація про повітряну тривогу, радимо негайно спуститися в укриття", – наголосив речник.

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