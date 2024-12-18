Российское "супероружие" можно уничтожить, но для этого нужны соответствующие ракеты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Украина уничтожает такие ракеты

Отследить динамику сбивания воздушных целей трудно, однако в отношении российских гиперзвуковых ракет понятно, что они не такие, как заявляет Владимир Путин, ведь он убежден, что сбить их невозможно.

Во время одного из массированных обстрелов Россия выпустила 8 ракет Х-47М2 "Кинжал" и одну ракету 3М22 "Циркон". Тогда украинские военные перехватили почти все "Кинжалы" и все "Цирконы", несмотря на сообщения россиян, что эти виды ракет сбить невозможно.

Согласно этой статистике, Украина сбивает 88% гиперзвуковых ракет. Очевидно, что Украина все лучше и лучше использует системы ПВО Patriot, делает вывод издание.

"Кинжалы" становятся уязвимыми к системам ПВО, когда снижаются к цели. "Цирконы" запускают с корабля, однако они тоже, вероятно, замедляются когда приближаются к цели, поэтому тоже являются уязвимыми для систем ПВО.

В чем особенность гиперзвуковых ракет

Вокруг корпуса ракеты во время полета образуется слой сверхгорячей плазмы, который мешает передаче радиосигнала. При таком раскладе системы ПВО не могут получить достаточно информации о фиксации цели, поэтому не могут ее сбить.

В море также можно перемещать корабли-перехватчики на ось угрозы, чтобы минимизировать угол пересечения летящей ракеты. Меньший угол пересечения увеличивает шансы на перехват.

Какие системы могут их сбивать

Лучшим оружием в арсенале НАТО для перехвата быстрых ракет с меньшей траекторией является Standard Missile 6 (SM-6) ВМС США.

И SM, и Patriot построены на старых системах, которые много раз дорабатывали и обновляли. Однако SM почти наверняка имеют преимущество. Кроме того, они имеют непревзойденный Spy Radar и боевую систему Aegis, которая контролирует весь процесс перехвата.