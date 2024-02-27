У Путина новая стратегия

Путин меняет концепцию правления с президента-автократа на "самодержца". Это вроде бы небольшие, но фундаментальные отличия, которые можно описать тремя группами тезисов.

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1. Отношения с элитами. Президент-автократ в России выполнял роль своеобразного арбитра-модератора в войне кланов.

Арбитр – это тот, кто в спорах "башен" Кремля может выслушать аргументы сторон и найти некое подобие компромисса.

Модератор – тот, кто стимулирует ту самую войну, чтобы ни один клан не получил полного набора ресурсов, достаточного для захвата и удержания власти.

То есть "башни" Кремля могут воевать за усиление позиций, но в любом случае имеют возможность обратиться к посреднику для завершения конфликта с учетом своих интересов.

Формат самодержца другой. "Башни" Кремля уже не обращаются к посреднику, а просят об услуге/защите того, кто находится выше над схваткой. Здесь компромисса может не быть, вместо него будет "воля царя".

2. Требование лояльности элит. Как групп, так и отдельных их представителей. Самодержец может "казнить и помиловать". Причем последнее возможно лишь при условии лояльности, управляемости и благодарности. Типичный пример "помилования" можно было наблюдать на примере Явлинского. Оппозиционер спросил, можно ли идти на выборы и критиковать царя. Получил ответ "нет" и ответил: "Спасибо".

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Нарушение баланса лояльность – управляемость – благодарность может привести к смерти. Берем Евгения Пригожина. Он был лоялен к Владимиру Путину до конца (напомню, что марш на Москву был не против Путина), но стал неуправляемым – умер. Алексей Навальный был уже управляемый (относительно), но не лояльный. Умер. Блогер "Мурза" (кстати, один из самых талантливых российских пропагандистов и успешный "волонтер" для той стороны) – лояльный к Путину, но не управляемый (его канал выстоял в "третьей войне за телеграм, когда Кремль ставил под контроль "военкоров") и только относительно управляемый. Умер.

То же самое в отношении тех, кого царь считает "предателем". То есть людей, которые публично демонстрируют свою нелояльность и подают пример другим. Здесь вполне логично укладывается кейс с российским пилотом, убитым в Испании.

3. Граждане или подданные – страх или (и) любовь. Относительно населения также схема изменилась. Раньше Путин хотел, чтобы его, в первую очередь, любили и уже потом боялись. Серия смертей меняет схему. Граждане России, конечно, будут утверждать, что каждая из жертв "умерла сама" или "это был несчастный случай". Но наедине с собой, под водку на кухне шепотом будут подвывать "убили-и-и-и".

Они будут бояться. Бояться выявить нелояльность. Проще говоря, для Путина на первое место в коммуникации с населением выходит страх, а не любовь. Хотя, в России, как ни парадоксально, страх любовь и порождает. Вспомним русские изречения: "Бьет значит любит", "Боятся значит уважают" и т.д.

Кроме того, самодержавие – это символизм и страх самодержца за свое будущее. Ведь царь уходит, обычно, лишь в могилу. Причиной может быть как дворцовый переворот (казни нелояльных из близкого круга вполне хорошая демонстрация "силы") или "русский бунт".

У Стрелкова выбор не велик

Но для "русского бунта" (я не говорю уже о революции) важен символ – сильная личность. Смерть Немцова показала, что мертвый символ не сработает. Вполне логично, что следующей была смерть Пригожина. Ведь он также символ – символ "победы" на фоне провалов армии. Потом Навальный. Пусть и уже без структур, без влияния (что показали ничтожно слабые выступления даже за рубежом, где русским эмигрантам точно ничего не угрожает). Но все же возможный символ. "Мурза" – был лишь символом "военкоров", которые не "легли" под Кремль во время "третьей войны за телеграм" в конце 2023 года.

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Кстати, российский пилот, убитый в Испании, тоже мог стать символом – он выбрал правильную сторону и вырвался из выгребной ямы под названием Россия. Это не политический символ, а пример на низовом уровне. Но его также не стало.

И, наконец, Стрелков. Тоже символ. Так называемого "великорусского патриота". И это опасно, поскольку аудитория Стрелкова – радикалы с боевым опытом, которых Путину стоит опасаться.

Вот на этом фоне были слухи о смерти упомянутого террориста. Вполне возможно, что он жив. Но выбор у него будет небольшой: или кейс Явлинского, или условная петля. Если повторю, петля не нашла героя уже сегодня.

Можно утверждать, что царь уже примерил корону и ждет коронации. Российский царь, способен на любую дикость, поскольку традиции "рыцарства" в российской династии не наблюдались. Точнее, те, кто пытался это демонстрировать, заканчивали плохо.