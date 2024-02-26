Польских фермеров не устраивают договоренности

Количество этой продукции значительно превышает то количество, которое символически рассыпали на дорогах участники акции блокады границы с польской стороны.

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Это говорит о том, что кризис вокруг украинской сельхозпродукции только набирает обороты на фоне большого сельскохозяйственного кризиса в Евросоюзе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск решил изменить сам статус пограничных участков между Польшей и Украиной, а также путей, которые ведут к границе двух стран. Говорится о том, что польское правительство пытается обеспечить беспрепятственную перевозку военных, медицинских и гуманитарных грузов на территорию Украины.

Однако остается сама ситуация с украинской сельхозпродукцией. В Украине подчеркивают, что сейчас, согласно договоренностям, которые были достигнуты между Украиной и Польшей, эта продукция не остается на территории Польши, а направляется в другие страны. Проблема в том, что польских фермеров не устраивает и такой вариант.

Польские СМИ подчеркивают, что дешевое украинское зерно вытесняет польское на рынке соседних стран. Это добавляет убытков для польского сельского хозяйства в условиях, когда начал действовать так называемый "зеленый договор", из-за которого фермеры протестуют на всей территории стран ЕС – от Португалии до Польши. Возможность поставки украинской продукции является серьезной экономической проблемой для производителей в соседних странах.

Нужны серьезные переговоры

Не стоит считать, что эта ситуация может быть решена административным путем. Нужны серьезные переговоры между Еврокомиссией и государствами Центральной Европы относительно режима перевозки украинской продукции и ее продажи на рынках европейских стран, иначе кризис будет обостряться с каждой неделей.

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Нужно, чтобы с одной стороны были понятны интересы украинской экономики, которая страдает в результате войны, а с другой – интересы фермеров соседних стран, которые сейчас начали работать в других условиях, чем их украинские коллеги. Это при том, что Украина, по сути, пользуется всеми возможностями полноправного члена ЕС после февраля 2022 года.

Нужно осознавать, что Россия будет прилагать усилия, чтобы ухудшить отношения Украины с Польшей, а также к этому будут прилагать усилия агенты влияния Москвы в ЕС и тех странах, где российские нарративы действуют лучше всего.

Мы уже видим результаты ухудшения украинско-польских отношений. Президента Польши Анджея Дуды и премьера Дональда Туска не было среди тех лидеров, которые прибыли в Киев во вторую годовщину нападения России на Украину. Это при том, что польские политики 2 года назад были среди первых из тех, кто поддержал Украину в ее борьбе с Россией. Польский посол Бартош Цихоцкий был единственным послом страны-члена ЕС, который оставался в Киеве во время боев за столицу.

В польских медиа подчеркивают, что Дуда готовился к приезду в Киев, но Украина якобы отказала ему в возможности осуществить такой визит. Однако эта информация не подтверждена.

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Ухудшение отношений является неполезным для обеих стран. Польские лидеры не меняют своего отношения к агрессии против Украины и выступают защитниками украинской позиции в ЕС и на международных форумах. Это можно было услышать в пылкой и профессиональной речи министра иностранных дел Радослава Сикорского по поводу годовщины нападения на Украину. Надо задуматься над последствиями экономического конфликта между Украиной и Польшей, который разрушает отношения двух государств и помогает Путину в осуществлении его мечты.

Исчезновение Украины с карты мира противоречит не только нашим интересам, но и интересам соседних государств и цивилизованного мира. Это является главным фактором, который объединяет нас с Польшей. Надо прилагать усилия, чтобы экономические конфликты, которых не избежать в дальнейшие сложные годы, не портили окончательно атмосферы политического взаимодействия, которая нужна Украине для выживания в войне.