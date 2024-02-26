Поддержка Навальной дешевле для Запада

Поэтому он приходит к выбору:

либо инвестировать в антипутинскую деятельность Юлии Навальной, нового лидера российской оппозиции (более дешевая опция);

либо продолжать инвестировать в Украину и ее Вооруженные Силы (более дорогая опция).

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Правильным ответом на эту дилемму была бы опция инвестирования в обе эти силы одновременно, однако экономия средств – традиционно политически популярный подход на Западе к решению любых проблем. Понятно, что организация экспертного центра для поддержки активностей Навальной – это значительно дешевле, чем системы противовоздушной обороны Patriot или истребители F-16 для Украины.

Поэтому Украина теперь должна конкурировать с вдовой Алексея Навального, очень уважаемого на Западе борца с режимом Путина, за внимание Запада, его поддержку и ресурсы.

Если семья Навальных теперь представляет внутреннюю линию борьбы с путинизмом, то Украина и наша армия – внешнюю. Запад должен определиться со своей стратегией, чтобы реалистично оценить возможность достичь нужного результата по обеим этим линиям.

Западные политики преимущественно считают, что в Восточной Европе именно лидерские, а не идеологические политические проекты имеют больше шансов на успех, поэтому они пытаются как можно раньше оценить лидерский потенциал боротьбистов против тех проблем восточноевропейской политики, которые Запад предпочитает решить. В прошлом Запад поддерживал Вацлава Гавела в Чехии, Леха Валенсу в Польше, Вячеслава Черновола в Украине. Сейчас к этому элитарному клубу воинов за демократию он хочет добавить Навальную.

Встречи с ней уже провели президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, американский президент Джо Байден. Европейцы обещают деньги как минимум на поддержку свободной антипутинской прессы, американцы же говорят о большем санкционном давлении на Россию, который бы усилил шансы политической борьбы против Путина. Это все – большой аванс. Но оправдает ли его сама Навальная?

Мы живем в крайне интенсивном новостном цикле, поэтому уже на следующей неделе можем начать говорить о чем-то, о чем на этой неделе даже не думаем. Поэтому если Навальная в кратчайшие сроки не воспользуется тем вниманием, которое она получила, то есть вероятность того, что уже через месяц о ней по большому счету забудут.

Навальная уже сделала большую ошибку

Сейчас же она имеет большой импульс внимания к собственной персоне – ее аккаунт в соцсети X вырос до более 333 тысяч подписчиков на момент написания этой статьи и получил голубую галочку. Когда этот аккаунт на час забанила администрация сети из-за технических проблем с транслитерацией фамилии Навальной, об этом даже написали новость крупные международные медиа. Это свидетельствует об огромном градусе внимания к каждому движению российской оппозиционерки.

Мы в Украине очень хорошо знаем этот урок: сначала тебе все сочувствуют и помогают, как это было в первый год российской широкомасштабной инвазии, а потом понемногу от тебя устают, еще и порой обвиняя, что ты со своей войной мешаешь людям жить где-то там, на Западе.

Навальная ошибается, если она считает, что внимание и поддержка Запада для ее инициатив будет длиться долго. Поэтому сначала нужен быстрый план, а после – хоть какие-то быстрые результаты.

Иначе в глазах Запада она станет чем-то вроде Сергея Довлатова – тот вроде как был антисоветским писателем-диссидентом, но по эмиграции в Нью-Йорк превратился в очень скромную фигуру литературной тусовки, которая жила в свое удовольствие за рабочим столом с книгами и текстами. Еще хуже, если Навальная превратится в Александра Солженицына – американцы тоже верили, что тот способен стать настоящим российским борцом за демократию, любезно его приняли на своей территории, однако Солженицын не стал тем, кем его хотели видеть американцы, поддержав в конце своей жизни Путина и его политику.

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Начала Навальная с ошибок – очень типичных российских ошибок. Она начала ссориться с другими участниками антипутинского фронта. Не написав еще и десяти постов в соцсети Х на своей популярной странице, она уже успела вступить в словесную битву с Барисом Надеждиным, который в этом году хотел попасть в список кандидатов в президенты России на антивоенной политической платформе.

Много говорилось о том, будто Надеждин является контролируемой, разрешенной Кремлем оппозицией, однако о нем так же совсем недавно писала американская и европейская пресса как о возможности изменений в России. Поэтому человек, который еще три недели назад читал о Надеждине в газете Wall Street Journal как о политике, который хочет остановить войну России против Украины, теперь читает на странице Навальной в Х, как та с ним ссорится.

Очень нелогично в глазах такого читателя или читательницы, особенно если это человек с Запада, который мало знает о российской оппозиции. Для совместной борьбы нужно объединяться, а не фрагментироваться, даже если союзники неидеальны.

Как Навальной удержать внимание Запада

Запад ждет, что Навальная быстро сделает идею прекращения войны против Украины основой своей политической борьбы. Однако, судя по реакции на ее внезапную популярность среди различных российских оппозиционеров, то они ожидают от нее создания большой профессиональной команды и наработки грандиозной политической программы изменений в России – от реформ в медиа и судебной системе до изменений в энергетике и финансовом секторе.

Сама же Навальная находится еще и под давлением команды своего покойного мужа – Фонда борьбы с коррупцией, – которые считают именно антикоррупционную риторику сильнейшим политическим оружием против путинского режима.

Поэтому Навальная должна сделать свой выбор – и сделать это быстро. Опыт Алексея Навального хорошо показал, что Кремль имеет сильный иммунитет к обвинениям в коррупции – даже самые резонансные расследования до сих пор не дали желаемого политического результата. Путин не стесняется и дальше рассказывать в своей имущественной декларации о скромной квартире, гараже и автоприцепе Скиф. Россияне еще и считают это удачной шуткой.

На создание большой программы изменений тоже нужно время – на проведение обсуждений, на согласование пунктов программы. Это создаст иллюзию деятельности для российских оппозиционеров за рубежом, которые начнут ездить по конференциям и выступать в американских и британских университетах, однако Путину от этого особого вреда не будет.

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Только антивоенная политическая программа позволит Навальной получить достаточно поддержки от Запада, а вместе с поддержкой – его ресурсы для уничтожения путинизма. А еще очень важно, что только антивоенная риторика поможет Навальной найти общий язык с Украиной, украинцами и украинками, потому что идеи о перестройке России здесь, в Украине, интересуют совсем не всех. У нас – собственная страна и собственные интересы, но мы так же заинтересованы в разрушении системы Путина.

Для начала Навальной стоило бы написать эмоциональный антивоенный пост в сети Х – это был бы сильный шаг, а ресурсная стоимость его минимальна. Нужно просто взять в руки телефон и сформулировать собственное мнение. Далее Навальной следовало бы решиться заметить Украину, отметить важность нашей борьбы и, возможно, попытаться пообщаться с украинскими лидерами, выразив им публичную поддержку в их антипутинской миссии.

Набравшись смелости, Навальная могла бы публично обратиться к российским солдатам, призвав их или присоединяться к Российскому добровольческому корпусу в составе ВСУ, или с чем есть повернуть оружие против Путина и его тоталитарного режима и оставлять позиции на украинских фронтах. Только этот ход стоит удачно продумать и спланировать, ведь все же речь идет о вооруженной борьбе, где ошибки стоят человеческих жизней.

Без этих шагов Навальная рано или поздно потеряет популярность, поддержку Запада, но самое главное – не достигнет никаких результатов. Нет сейчас в России другой сильной антипутинской идеи, чем идея прекращения войны, а потому не нужно ее и искать.

Конечно, нужно иметь в арсенале экономические, культурные аргументы, однако и здесь вообще не нужно изобретать велосипед. Слабости российского режима хорошо известны – бедность регионов, дискриминация этнических меньшинств, иногда полное отсутствие свободы. Но вот если Навальная и ее команда смогут присоединиться к разработке новых антироссийских санкций – это бы очень приветствовалось.

Украине же стоит при случае напомнить Западу, что в такой сложной борьбе, как борьба с путинским тоталитарным режимом, одной силы мало, а потому нужна диверсификация. Даже если Навальная будет вести свою часть борьбы результативно, наша борьба является определяющей, ведь это борьба вооруженная, борьба на языке силы.

Статус диссидента в одной из стран Запада можно легко превратить в счастливую, комфортную, эстетическую жизнь, где ты несколько раз в год выступаешь на конференциях за хорошие гонорары, даешь интервью для прессы, пишешь статьи и книги, а еще пьешь кофе в стильных кафе с другими диссидентами. Но этот статус можно вместо этого использовать для достижения политического результата. Хочется надеяться, что Навальная серьезно настроена бороться против Путина, а не тратить жизнь на эмигрантские посиделки в ресторанах Нью-Йорка или Берлина.