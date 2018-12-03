Горнолыжный курорт "Буковель" открыл сезон катания. Смельчаков не испугали даже сильные карпатские морозы.

На склонах – желанный лыжниками вельвет – трасса, тщательно подготовленная ратраками. Первыми ее испытывает семья Саевичей. Признаются, что эмоции от первого в сезоне спуска не передать словами.

"Я еще никогда сразу не ездил по такой первой трассе. Но трасса – прекрасная, морозец хороший, солнышко, погода хорошая и настроение тоже", – поделился лыжник Николай Саевич.

Такой склон называют вельветом. И я думаю, что масса людей хотела бы проехаться по этому вельвету, его рассечь своими кантами, своими лыжами. И это необычайное ощущение. Супер. Эмоции переполняют,

– сказал лыжник Павел Саевич.

На открытие сезона пришли лыжники из разных уголков Украины. Говорят, что соскучились по настоящей снежной зиме. Поэтому этот день ждали с нетерпением.

"Дети где-то полгода говорили: "папа-папа, когда мы уже поедем кататься на лыжах". Поэтому без вариантов было, надо было ехать и открывать сезон. Ну и приехали на неделю покататься. Очень любим "Буковель", эти пейзажи, елки, покрытые снегом", – рассказал лыжник Максим Греков.

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Снежные пушки в "Буковеле" работают на полную, поэтому уже вскоре доступными для лыжников станут все склоны курорта. Но в первый день открыли самые легкие трассы, так называемые "синие".

В начале сезона, для того, чтобы раскататься, вспомнить навыки катания, конечно, что лучше всего кататься именно на синих трассах,

– заметила представитель ТК "Буковель" Оксана Островская.

С каждым днем для лыжников и сноубордистов будут открывать все больше трасс. А еще, напоминают в "Буковеле", вскоре стартует фестивальный сезон. Поэтому готовят для своих гостей немало интересного. В частности, уже на следующих выходных состоится массовый спуск костюмированных героев.