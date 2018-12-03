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      Гірськолижний курорт "Буковель" відкрив сезон катання

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      Гірськолижний курорт "Буковель" відкрив сезон катання. Відчайдухів не злякали навіть сильні карпатські морози.

      На схилах – омріяний лижниками вельвет – траса, ретельно підготовлена ратраками. Першими її випробовує родина Саєвичів. Зізнаються, що емоції від першого у сезоні спуску не передати словами.

      "Я ще ніколи зразу не їздив по такій першій трасі. Але траса – прекрасна, морозець хороший, сонечко, погода гарна і настрій теж", – поділився лижник Микола Саєвич.

      Такий схил називають вельветом. І я думаю, що маса людей хотіла би проїхатись по цьому вельвету, його розсікти своїми кантами, своїми лижами. І це надзвичайне відчуття. Супер. Емоції переповнюють,
      – сказав лижник Павло Саєвич.

      На відкриття сезону завітали лижники з різних куточків України. Кажуть, що скучили за справжньою сніжною зимою. Тож цього дня чекали із нетерпінням.

      "Діти десь півроку говорили: "папа-папа, коли ми вже поїдемо кататися на лижах". Тому без варіантів було, треба було їхати і відкривати сезон. Ну і приїхали на тиждень покататися. Дуже любимо "Буковель", ці краєвиди, ялинки, вкриті снігом", – розповів лижник Максим Греков.

      Читайте також: На "Буковелі" тривають останні приготування до старту сезону катання

      Снігові гармати у "Буковелі" працюють на повну, тож вже незабаром доступними для лижників стануть всі схили курорту. Та у перший день відкрили найлегші траси, так звані "сині".

      На початку сезону, для того, щоб розкататись, згадати навики катання, звичайно, що найкраще кататись саме на синіх трасах,
      – зауважила представник ТК "Буковель" Оксана Островська.

      З кожним днем для лижників та сноубордистів відкриватимуть щоразу більше трас. А ще, нагадують у "Буковелі", незабаром стартує фестивальний сезон. Тому готують для своїх гостей чимало цікавинок. Зокрема, вже на наступних вихідних відбудеться масовий спуск костюмованих героїв.

      Теги: Новини України Гірські лижі
      Джерело: 24 Канал
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