В Киев прибыл ряд высокопоставленных гостей, среди них президент Литвы и премьер Латвии

Немалое количество международных представителей прибыло сегодня в Киев. Это обусловлено проведением Крымской платформы.

В частности, среди гостей, уже прибывших в столицу, есть президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Латвии. Также приехал и председатель сената Чехии.

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Науседа прибыл в Киев

Утром 11 сентября в Киев прибыл президент Литвы Гитанас Науседа.

Только что приехал в Киев. Рад вернуться и встретиться с моим дорогим другом Владимиром Зеленским в знак солидарности с Украиной. Предоставление военной и экономической поддержки Украине имеет решающее значение для защиты ее суверенитета и территориальной целостности,

– написал Науседа в соцсети Х.



Науседа прибыл в Киев / Фото главы Литвы

Также в Киев прибыла с рабочим визитом премьер Латвии Эвика Силиня. Ее визит продлится до 13 сентября, о чем сообщили в пресс-службе в правительстве страны.

В рамках поездки Силиня проведет встречи с украинскими чиновниками, а также примет участие в обсуждениях по вопросам дальнейшей военной, политической, гуманитарной и финансовой поддержки Украины, а также ее пути к вступлению в Европейский Союз и НАТО.

Премьер-министр Латвии подчеркнула важность поддержки украинского народа, который "героически и самоотверженно защищается от зла", защищая не только свою землю, но и европейские ценности и безопасность. Латвия, по ее словам, четко и непоколебимо поддерживает Украину в борьбе против агрессора.

В свою очередь Силиня опубликовала в социальной сети Х (ранее твитер) видео с прибытием в столицу Украины.

"Утро в Киеве. Латвия будет с украинским народом до его победы, и всегда будет поддерживать Украину на пути к Европейскому Союзу и НАТО! Слава Украине!" – написала она.

Заметим, что в Киев также прибыл председатель сената Чехии Милош Выстрчил.

"Я приехал в Киев на саммит Крымской платформы. В августе 2021 года на инаугурационном саммите платформы я сказал, что аннексия Крыма не может быть подобной нашему мюнхенскому "о нас без нас". Тогда я представлял Чешскую Республику и подчеркнул, что мы должны встать на защиту Украины", – заявил он.

Выстрчил подчеркнул, что развитие событий после оккупации Крыма показывает, что если поддержка Запада будет недостаточной, Россия не остановится.

"Мы также должны помнить, что мирные переговоры не могут происходить без участия Украины и что результаты переговоров должны быть приемлемыми для Украины", – добавил он.