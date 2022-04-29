Хотя нынешний диктатор постоянно рассказывает о какой-то выдуманной "денацификации", невозможно не заметить сходство в речах и тезисах, которые звучали в свое время от Гитлера. Наглядное сравнение высказываний обоих тиранов читайте дальше.
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Высказывания Путина и Гитлера по поводу развязанных ими войн
- Гитлер : Как всегда, я пытался достичь перемен мирным путем.
Путин : Мы упорно и терпеливо пытались договориться с ведущими странами НАТО.
- Гитлер : Это ложь, когда в мире говорят, что мы желаем добиться перемен только силой.
Путин : Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой.
- Гитлер : Вы знаете о бесконечных попытках, которые я предпринимал для мирного решения проблемы Австрии, Судетской области, Богемии и Моравии – все было бесполезно.
Путин : Бесконечно долгие восемь лет мы делали все возможное, чтобы ситуация разрешилась мирными политическими средствами – все бесполезно.
- Гитлер : Германия не преследует никаких интересов на Западе – западный вал навсегда очерчивает границы рейха.
Путин : В наши планы не входит оккупация украинских территорий.
- Гитлер : Немецкие меньшинства, проживающие в Польше, подвергаются там гнусным преследованиям.
Путин : Цель "спецоперации" – защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
- Гитлер : Гданьск был и является германским городом.
Путин : Украина для нас – это не просто соседняя страна. Это неотделимая часть нашей истории, культуры, духовного пространства.
- Гитлер : Я не буду воевать против женщин и детей – я приказал, чтобы мои воздушные силы ограничились атаками по военным целям.
Путин : Вооруженные силы России не наносят удары по гражданским объектам – мирному населению ничего не угрожает.
Следовательно, параллели и аналогии здесь совершенно очевидны. С каким же нацизмом решила бороться Россия – неизвестно. Впрочем, то, что диктаторы и убийцы оправдывают развязанные ими войны по схожей схеме – факт. Отличие только один – тезисы от Гитлера звучали тогда, когда он вторгался в Польшу в начале Второй мировой войны, а от Путина – уже в 21 веке, во время нападения России на Украину.
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