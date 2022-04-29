Хоча нинішній диктатор постійно розповідає про якусь вигадану "денацифікацію", неможливо не помітити неабияку схожість у промовах та тезах, які лунали свого часу від Гітлера. Наочне порівняння висловлювань обох тиранів – читайте далі.
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Висловлювання Путіна та Гітлера щодо розв'язаних ними війн
- Гітлер: Як завжди, я намагався досягти змін мирним шляхом.
Путін: Ми наполегливо і терпляче намагалися домовитись з провідними країнами НАТО.
- Гітлер: Це брехня, коли у світі кажуть, що ми бажаємо домогтися змін лише силою.
Путін: Ми нікому і нічого не збираємося нав'язувати силою.
- Гітлер: Ви знаєте про нескінченні спроби, які я робив для мирного розв'язання проблеми Австрії, Судетської області, Богемії і Моравії – все було марно.
Путін: Нескінченно довгі вісім років ми робили все можливе, щоб ситуація розв'язалась мирними політичними засобами – все марно.
- Гітлер: Німеччина не переслідує жодних інтересів на Заході – західний вал назавжди окреслює межі рейху.
Путін: До наших планів не входить окупація українських територій.
- Гітлер: Німецькі меншини, які проживають у Польщі, піддаються там мерзенним переслідуванням.
Путін: Мета "спецоперації" – захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму.
- Гітлер: Гданськ був і є німецьким містом.
Путін: Україна для нас – це не просто сусідня країна. Це невіддільна частина нашої власної історії, культури, духовного простору.
- Гітлер: Я не воюватиму проти жінок і дітей – я наказав, аби мої повітряні сили обмежилися атаками по військових цілях.
Путін: Збройні сили Росії не завдають ударів по цивільних об'єктах – мирному населенню нічого не загрожує.
Отже, паралелі та аналогії тут цілком очевидні. З яким же нацизмом вирішила боротися Росія – невідомо. Втім те, що диктатори й вбивці виправдовують розв'язані ними війни за схожою схемою – факт. Відмінність лише одна – тези від Гітлера лунали тоді, коли він вторгався у Польщу на початку Другої світової війни, а від Путіна – вже у 21 столітті, під час нападу Росії в Україну.
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