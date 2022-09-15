Об этом говорится в заявлении представительства МВФ в Украине. Известно, что Гэвин Грей имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках.
Важно Есть пробуксовки, – Шмыгаль пожаловался на пассивное сотрудничество с МВФ в последнее время
Что известно о новом представителе миссии МВФ в Украине
Гэвин Грей – британец по национальности. По информации Bloomberg, он занимал пост главы миссии в Ираке с 2018 по 2020 год, где МВФ выделил деньги для восстановления страны после войны.
Грей начнет работать в Украине, в том числе и над программой по преодолению продовольственного шока. МВФ пытается помочь странам, пострадавшим от продовольственного кризиса, вызванного полномасштабным вторжением россии в Украину.
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева 14 сентября заявила, что МВФ планирует разработать новую долгосрочную программу кредитования для Украины. Ее начнут обсуждать в ближайшие недели.
Помощь от МВФ
Напомним, что МВФ недавно решил выделить Украине 1,4 миллиарда долларов в поддержку экономики в условиях войны с россией. МВФ также может помочь украинской экономике, понесшей тяжелые удары от агрессии россии. Многомиллиардное соглашение может быть заключено уже к концу года.
Глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал о шагах, которые Украина предпринимает для спасения своей экономики. Помочь нам устоять во время войны могут партнеры и международные организации.
По словам Шевченко, Украина ведет переговоры по соглашению с МВФ. Его сумма должна составить 15 – 20 миллиардов долларов, а заключить его хотят до конца 2022 года. Это соглашение должно помочь укрепить экономику Украины, сильно пострадавшую от нападения российских оккупантов.
Как работают транши МВФ: смотрите видео