Про це мовиться у заяві представництва МВФ в Україні. Відомо, що Гевін Грей має суттєвий досвід роботи в економіках, що розвиваються.

Важливо Є пробуксовки, – Шмигаль поскаржився на пасивну співпрацю з МВФ останнім часом

Що відомо про нового представника місії МВФ в Україні

Гевін Грей – британець за національністю. За інформацією Bloomberg, він займав пост глави місії в Іраку з 2018 по 2020 рік, де МВФ виділи гроші для відновлення країни після війни.

Грей почне працювати в Україні, зокрема і над програмою з подолання продовольчого шоку. МВФ намагається допомогти країнам, які постраждали від продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням росії в Україну.

Довідка. Іванна Владкова-Голлар очолювала місію МВФ в Україні з травня 2020 року. Вона переходить на іншу посаду у МВФ.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва 14 вересня заявила, що МВФ планує розробити нову довгострокову програму кредитування для України. Її почнуть обговорювати найближчими тижнями.

Допомога від МВФ

Нагадаємо, що МВФ нещодавно вирішив виділити Україні 1,4 мільярда доларів на підтримку економіки в умовах війни з росією. МВФ також може допомогти українській економіці, якій завдала важких ударів агресія росії. Багатомільярдна угода може бути укладена вже до кінця року.

Глава НБУ Кирило Шевченко розповів про кроки, які Україна робить для порятунку своєї економіки. Допомогти нам встояти у час війни можуть партнери та міжнародні організації.

За словами Шевченка, Україна веде перемовини щодо угоди з МВФ. Її сума має скласти 15 – 20 мільярдів доларів, а укласти її хочуть до кінця 2022 року. Ця угода має допомогти зміцнити економіку України, яка дуже постраждала від нападу російських окупантів.