К сожалению, о своем пищевом отравлении Вячеслав Гладков написал в телеграме без помощи других. Правда, врачи говорят, что его состояние средней степени тяжести. Крайне странно, но уже.
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"Потерь нет"
В сообщении Гладков убедил, что ничего критического не произошло. Мол, сейчас он находится под наблюдением врачей. И что его, если не сегодня, то завтра должны отпустить домой.
Он даже попытался проявить заботу. Губернатор признался, что и о самой госпитализации не очень хотел рассказывать. Ну, чтобы никто не переживал из-за его состояния здоровья. Но вынужден был написать пост, потому что сетью начала распространяться информация о его состоянии здоровья.
Собственно, росСМИ в режиме "кто первый" сообщали о его пищевом отравлении. Те же "Известия" ссылались на собственный источник. Один из телеграм-каналов цитировал врачей. Они отмечали, что здоровью губернатора ничего не угрожает.
Чего не скажешь о губернаторе Пензенской области Олеге Мельниченко. Он настолько обиделся на Байдене, что может от этой обиды сердечный приступ схватить.
Решил проучить Байдена
- Мельниченко попал в список лиц, на которых были наложены санкции. Поэтому он решил лично проучить Байдена и его родных. Им он запретил въезд на территорию Пензенской области.
- Мол, регион "не приветствует на своей территории людей, которые разрешают себе прямые оскорбления в адрес России и ее населения". Конечно же, он рассказал о том, какие чуткие к чужой беде, добрые и честные жители области. И что Байден не может похвастаться этими качествами. Так что ему просто не рады в Пензенском крае.
- Даже не знаем, как теперь Байден и его родные будут жить с этой новостью. Надеемся, что им не придется сдавать за пол цены билеты на самолет в Пензенскую область. Да и путевка в местный санаторий обошлась им в немалую копеечку. Жаль, что Мельниченко настолько принципиален, что даже не видит возможного продвижения в будущем.