На жаль, про своє харчове отруєння В'ячеслав Гладков написав у телеграмі самостійно. Правда, лікарі кажуть, що його стан середнього ступеня важкості. Вкрай дивно, але вже.
Читайте також Зять Шойгу вважає війну проти України "кривавою та безглуздою": у росіян люто підгорає
"Потєрь нєма"
У дописі Гладков переконав, що нічого критичного не сталося. Мовляв, наразі він перебуває під наглядом лікарів. І що його, якщо не сьогодні, то завтра мають відпустити додому.
Він навіть спробував проявити турботу. Губернатор зізнався, що і про саму госпіталізацію не надто хотів розповідати. Ну, щоб ніхто не переживав через його стан здоров'я. Але змушений був написати пост, бо мережею почала ширитися інформація про його стан здоров'я.
Власне, росЗМІ у режимі "хто перший" повідомляли про його харчове отруєння. Ті ж "Известия" посилалися на власне джерело. Один з телеграм-каналів цитував лікарів. Вони зазначали, що здоров'ю губернатора нічого не загрожує.
Чого не скажеш про губернатора Пензенської області Олега Мельниченка. Він настільки образився на Байдена, що може від цієї образи серцевий напад схопити.
Вирішив провчити Байдена
- Мельниченко потрапив до списку осіб, на яких наклали санкції. Через це він вирішив особисто провчити Байдена та його рідним. Їм він заборонив в'їзд на територію Пензенської області.
- Мовляв, регіон "не вітає на своїй території людей, які дозволяють прямі образи на адресу Росії та її населення". Звичайно ж, він розповів про те, які чуйні до чужої біди, добрі та чесні мешканці області. І що Байден не може похизуватися цими якостями. Тож йому просто не раді у Пензенському краю.
- Навіть не знаємо, як тепер Байден та його рідні житимуть з цією новиною. Маємо надію, що їм не доведеться здавати за пів ціни квитки на літак до Пензенської області. Та й, мабуть, путівка до місцевого санаторію обійшлася їм у чималу копієчку. Шкода, що Мельниченко настільки принциповий, що навіть не бачить можливого поступу у майбутньому.