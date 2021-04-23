Адвокат Игоря Гладковского Руслан Волынец сообщил, что его подзащитный находится в одной из клиник за рубежом. Фигурант дела о коррупции в оборонной сфере лечит там постковидный синдром. Тем временем его в розыск уже объявило НАБУ.

НАБУ и САП обвиняют Гладковского в том, что он скрывается от суда, чтобы избежать уголовной ответственности. Именно поэтому Антикоррупционное бюро и объявило сына экс-заместителя секретаря СНБО в розыск.

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Оснований объявлять Гладковского в розыск не было, – адвокат

Адвокат Игоря Гладковского с такими действиями НАБУ не согласен, говорит, что это "манипуляция правоохранительных органов". Защитник уверяет, что Гладковский не получал обвинительного заключения, потому что прокурор САП в то время якобы был в отпуске.

Также Волынец отмечает, что Специализированной антикоррупционной прокуратуре направили письмо о лечении Гладковского. Поэтому, убеждает адвокат, нет необходимости объявлять в розыск человека, если известно, где он находится.

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