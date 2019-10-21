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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Гладковский вышел из СИЗО под залог

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      Олег Гладковский вышел из СИЗО - размер залога
      Гладковский вышел из СИЗО / Скриншот из видео

      Бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского освободили из-под стражи и он вышел из СИЗО. Накануне за него внесли 10,6 миллионов гривен залога.

      Гладковский покинул следственный изолятор около 15 часов. На него надели электронный браслет слежения, пишет "Интерфакс".

      Интересно: Рябошапка отреагировал на меру пресечения Гладковскому: уверен, что не убежит

      Скандальный экс-чиновник не захотел общаться с журналистами, лишь подчеркнул, что в дальнейшем "будет защищать свою честь и достоинство".


      Гладковский после выхода из Лукьяновского СИЗО / "Украинская правда"

      Адвокат Гладковского Руслан Волынец отметил, что они не согласны с определением суда, но выполнили его.

      Мы выполнили определение суда: залог внесен, все процедурные документы оформлены... Будем дальше выполнять другие части решения суда, в частности, нужно сдать паспорта,
      – сказал Волынец.

      По словам юриста, Гладковский не видит оснований для привлечения его к ответственности по предъявленным обвинениям. Кроме того, он продолжит голодовку.

      Когда и как задержали Гладковского

      НАБУ задержало Гладковского 17 октября в одном из ресторанов на Бориспольской трассе. Экс-чиновник СНБО планировал вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь". В корпорации "Богдан" заявили, что их президент Гладковский в действительности не пытался убежать, а должен был вылететь в Брюссель на открытие выставки Bus world 2019. Сам Гладковский возмутился своим задержанием и объявил голодовку.

      18 октября НАБУ объявило Гладковскому подозрения в 2 уголовных преступлениях:

      • злоупотреблении властью или служебным положением;
      • декларировании недостоверной информации.

      19 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на срок до 60 дней (до 15 декабря) с альтернативой залога в 10 миллионов 623 тысячи 120 гривен. 21 сентября его семья внесла этот залог.

      Читайте также: Подозрение Гладковскому имеет определенные связи с Пашинским, – Рябошапка

      В чем заключаются преступления, в которых подозревают Гладковского?

      В Специализированной прокуратуре подозревают, что Гладковский использовал свое служебное положение, чтобы корпорация "Богдан" получила неправомерную выгоду. Гладковский – конечный владелец "Богдана", в 2009 году он эту компанию купил у Порошенко.

      По данным следователей, Гладковский включил в государственный оборонный заказ грузовые автомобили повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317). Затем эти автомобили закупили за деньги госбюджета по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2". Это предприятие входит в состав корпорации "Богдан". Вследствие этой сделки государство понесло убытки более чем в 10,62 миллионов гривен.

      По данным экс-нардепа и журналиста Сергея Лещенко, машины МАЗ перебрендовывали в автомобили "Богдан" благодаря так называемой сборке с помощью отвертки.

      Кроме сделок с военными авто, Гладковский не задекларировал доходы жены от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева. А это в целом за 3 года – 164,5 тысячи долларов.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости Коррупция СІЗО Олег Гладковский
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