Об этом сообщают журналисты Суспильного со ссылкой на ВАКС. Сейчас Кириленко продолжает исполнять обязанности председателя Антимонопольного комитета Украины.

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Кириленко внес за себя залог

Павлу Кириленко 28 августа избрали меру пресечения – залог в размере 30 миллионов гривен и ношение электронного браслета. Также ВАКС установил личные обвязки сроком на 2 месяца.

Журналисты Суспильного заявили, что Кириленко уже внес за себя залог в полном размере. Об этом СМИ сообщили в ВАКС.

В чем обвиняют Кириленко

Журналисты "Схем" в марте 2024 года сообщили, что семья Павла Кириленко приобрела имущества на 70 миллионов гривен. Топ-чиновник покупал квартиры, недвижимость и земельные участки в Киеве и Ужгороде в период с 2020 по 2023 год.

Эти активы включают большой особняк и два земельных участка под Киевом, 200 квадратных метров офисной недвижимости в столице, два кроссовера, три квартиры с паркоместами в элитных комплексах Киева и четыре апартамента с паркоместами в Ужгороде, оформлены на родителей и бабушку жены Кириленко.

Однако семья Кириленко не имеет никаких официальных доходов. Через несколько месяцев после публикации расследования Кириленко сообщили о подозрении. Так, НАБУ заявило, что глава АМКУ незаконно обогатился на более 56 миллионов гривен.

В 2020 – 2023, занимая должность руководителя областной государственной администрации, подозреваемый приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены. Речь идет о 7 квартирах в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 квадратных метров, дом под Киевом площадью более 220 квадратных метров, 2 гаражных бокса, 6 паркомест, 3 нежилых помещения общей площадью более 190 квадратных метров и автомобиль BMW Х3,

– отметили в НАБУ.

Напомним, что Кириленко занимал должность председателя Донецкой ОВА в период с 5 июля 2019 года по 5 сентября 2023 года. Уже на следующий день его назначили руководителем Антимонопольного комитета Украины.