Про це повідомляють журналісти Суспільного з посиланням на ВАКС. Нині Кириленко продовжує виконувати обов'язки голови Антимонопольного комітету України.

До теми "Бабуся вгадала з акціями": сім'я топчиновника придбала майна на 70 мільйонів

Кириленко вніс за себе заставу

Павлу Кириленку 28 серпня обрали запобіжний захід – застава у розмірі 30 мільйонів гривень і носіння електронного браслета. Також ВАКС встановив особисті обв'язки терміном на 2 місяці.

Журналісти Суспільного заявили, що Кириленко вже вніс за себе заставу у повному розмірі. Про це ЗМІ повідомили у ВАКС.

У чому звинувачують Кириленка

Журналісти "Схем" у березні 2024 року повідомили, що сім'я Павла Кириленка придбала майна на 70 мільйонів гривень. Топпосадовець купував квартири, нерухомість та земельні ділянки у Києві та Ужгороді у період з 2020 по 2023 рік.

Ці активи включають великий маєток і дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних комплексах Києва і чотири апартаменти з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків і бабусю дружини Кириленка.

Однак сім'я Кириленка не має жодних офіційних доходів. За кілька місяців після публікації розслідування Кириленку повідомили про підозру. Так, НАБУ заявило, що голова АМКУ незаконно збагатився на понад 56 мільйонів гривень.

У 2020 – 2023, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, підозрюваний набув 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини. Йдеться про 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 квадратних метрів, будинок під Києвом площею понад 220 квадратних метрів, 2 гаражних бокси, 6 паркомісць, 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 квадратних метрів та автомобіль BMW Х3,

– наголосили в НАБУ.

Нагадаємо, що Кириленко обіймав посаду голови Донецької ОВА у період з 5 липня 2019 року по 5 вересня 2023 року. Вже наступного дня його призначили керівником Антимонопольного комітету України.