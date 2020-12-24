Председатель Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич вернулся в Беларусь. Он находился в изгнании последние 4 месяца.

Глава католиков Беларуси уже дома

Тадеуш Кондрусевич 24 декабря проведет рождественскую службу в архикафедральном костеле имени Пресвятой Девы Марии в Минске. Об этом сообщают в телеграмм-канале NEXTA.

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В Беларусь глава местной Римско-католической церкви вернулся в канун Рождества.

Напомним, в течение 4 месяцев его не было в стране. Ведь белорусские пограничники 31 августа 2020 года без объяснения причин не пропустили архиепископа из Польши в Беларусь. Позже в МВД заявили, что паспорт главы белорусских католиков признали недействительным.

Что говорят у Лукашенко

Ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко якобы "пошел навстречу Папе Римскому" в вопросе возвращения в Беларусь Кондрусевича и поручил "решить" его проблему.