Голова Римо-католицької церкви в Білорусі Тадеуш Кондрусевич повернувся в Білорусь. Він перебував у вигнанні останні 4 місяці.

Глава католиків Білорусі вже вдома

Тадеуш Кондрусевич 24 грудня проведе різдвяну службу в архикатедральному костелі імені Пресвятої Діви Марії в Мінську. Про це повідомляють у телеграм-каналі NEXTA.

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У Білорусь глава місцевої Римо-католицької церкви повернувся у переддень Різдва.

Нагадаємо, протягом 4 місяців його не було в країні. Адже білоруські прикордонники 31 серпня 2020 року без пояснення причин не пропустили архієпископа з Польщі до Білорусі. Пізніше в МВС заявили, що паспорт глави білоруських католиків визнали недійсним.

Що кажуть у Лукашенка

Раніше глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко начебто "пішов назустріч Папі Римському" в питанні повернення в Білорусь Кондрусевича і доручив "вирішити" його проблему.