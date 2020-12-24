Подарунок на Різдво: глава білоруських католиків повернувся з вигнання
Голова Римо-католицької церкви в Білорусі Тадеуш Кондрусевич повернувся в Білорусь. Він перебував у вигнанні останні 4 місяці.
Глава католиків Білорусі вже вдома
Тадеуш Кондрусевич 24 грудня проведе різдвяну службу в архикатедральному костелі імені Пресвятої Діви Марії в Мінську. Про це повідомляють у телеграм-каналі NEXTA.
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У Білорусь глава місцевої Римо-католицької церкви повернувся у переддень Різдва.
Нагадаємо, протягом 4 місяців його не було в країні. Адже білоруські прикордонники 31 серпня 2020 року без пояснення причин не пропустили архієпископа з Польщі до Білорусі. Пізніше в МВС заявили, що паспорт глави білоруських католиків визнали недійсним.
Що кажуть у Лукашенка
Раніше глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко начебто "пішов назустріч Папі Римському" в питанні повернення в Білорусь Кондрусевича і доручив "вирішити" його проблему.
Що відомо про Тадеуша Кондрусевича?Очільник католицької церкви та архієпископ є громадянином Білорусі. Він неодноразово засуджував насильство щодо мирних демонстрантів. Перед тим, як його не впустили у Білорусь, закликав розслідувати "неадекватні і протиправні" дії силовиків.
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