Новость сообщил Тарас Мельничук – представитель Кабмина в Верховной Раде. Он заявил, что во время заседания 7 июля Кабмин принял ряд кадровых решений.

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Согласовано назначение Руслана Запаранюка главой Черновицкой областной государственной администрации,

– говорится в сообщении.

Реакция Запаранюка

Запаранюк уже отреагировал на новость. Он отметил, что в случае назначения на должность готов приступить к исполнению обязанностей.

Комментируя решение Кабмина, Запаранюк заметил, что ему приятно. В то же время это большая ответственность и непростая работа. Запаранюк пообещал развивать область во всех сферах. Он добавил, что Буковина – достойна процветания.

"Эффективное процветание состоит, в частности, и в том, чтобы область экономически развивалась и давала какие-то блага для жителей нашего региона", – заявил Запаранюк.

Примите во внимание! Сейчас Запаранюк – возглавляет черновицкий филиал "Сбербанка".

Правительство согласовало увольнение Осачука

Еще 14 июня 2022 правительство приняло решение об увольнении Сергея Осачука с должности главы Черновицкой ОВА. На сайте Офиса Президента зарегистрировали соответствующую петицию. Это произошло после скандала с махинациями с гуманитарной помощью.

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