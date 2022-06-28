Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Соглашено увольнение: Лагуты Геннадия Николаевича с должности председателя Херсонской областной государственной администрации,
– говорится в сообщении.
Новость дополняется
Главу Херсонской областной военной администрации Геннадия Лагуту уволили с должности. Правительство одобрило соответствующее решение.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Соглашено увольнение: Лагуты Геннадия Николаевича с должности председателя Херсонской областной государственной администрации,
– говорится в сообщении.