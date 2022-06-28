Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Погоджено звільнення: Лагути Геннадія Миколайовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації,
– йдеться у повідомленні.
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Главу Херсонської обласної військової адміністрації Геннадія Лагуту звільнили з посади. Уряд схвалив відповідне рішення.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Погоджено звільнення: Лагути Геннадія Миколайовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації,
– йдеться у повідомленні.