Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Погоджено звільнення: Лагути Геннадія Миколайовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації,
– йдеться у повідомленні.

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