Новину повідомив Тарас Мельничук – представник Кабміну у Верховній Раді. Він заявив, що під час засідання 7 липня Кабмін ухвалив низку кадрових рішень.

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Погоджено призначення Руслана Запаранюка головою Чернівецької обласної державної адміністрації,

– мовиться у повідомленні.

Реакція Запаранюка

Запаранюк уже відреагував на новину. Він зауважив, що у випадку призначення на посаду готовий приступити до виконання обов'язків.

Коментуючи рішення Кабміну, Запаранюк зауважив, що йому приємно. Водночас це – велика відповідальність та непроста робота. Запаранюк пообіцяв розвивати область у всіх сферах. Він додав, що Буковина – гідна процвітання.

"Ефективне процвітання полягає, зокрема, і в тому, щоб область економічно розвивалася і давала якісь блага для мешканців нашого регіону", – заявив Запаранюк.

Зауважте! Наразі Запаранюк очолює чернівецьку філію "Ощадбанку".

Уряд погодив звільнення Осачука

Ще 14 червня 2022 року уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Осачука з посади очільника Чернівецької ОВА. На сайті Офісу Президента зареєстрували відповідну петицію. Це сталося після скандалу з махінаціями з гуманітарною допомогою.

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