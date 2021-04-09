Обыски у главы РГА Черновицкой Козарийчука: чиновник заявляет о политическом заказе
Глава Черновицкой районной администрации Дмитрий Козарийчук прокомментировал обыски, которые проводили накануне, 8 апреля. Он считает это политически обусловленной акцией.
Источник:Суспільне
Политика не задержали и даже не объявили о подозрении. Сейчас он продолжает работать.
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Что известно об обысках
- Правоохранители проводили обыски в кабинете Козарийчука в четверг, 8 апреля.
- Они длились больше 6 часов.
- Полицейские изъяли некоторые документы, компьютер и телефоны.
- По предварительной информации, сообщали, что на политика открыли уголовное производство
Уголовное производство, в рамках которого проводили обыски, – это политический заказ,
– заявил Козарийчук.
Кто такой Козарийчук?Дмитрий Козарийчук по образованию юрист. Его назначили на должность главы РГА 26 февраля 2021 года. До этого он работал помощником прокурора в прокуратурах Черновицкой и Львовской областей. Также был заместителем директора на предприятии по выращиванию зерновых культур и мясничеству. В свое время возглавлял и Заставнивскую РГА. В Черновицкий облсовет баллотировался от партии "Победа Пальчевского".
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