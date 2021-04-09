Глава Черновицкой районной администрации Дмитрий Козарийчук прокомментировал обыски, которые проводили накануне, 8 апреля. Он считает это политически обусловленной акцией.

Политика не задержали и даже не объявили о подозрении. Сейчас он продолжает работать.

Предыстория У главы Черновицкой РГА проводят обыски: его обвиняют в вымогательстве взятки

Что известно об обысках

Правоохранители проводили обыски в кабинете Козарийчука в четверг, 8 апреля.

Они длились больше 6 часов.

Полицейские изъяли некоторые документы, компьютер и телефоны.

По предварительной информации, сообщали, что на политика открыли уголовное производство

Уголовное производство, в рамках которого проводили обыски, – это политический заказ,

– заявил Козарийчук.