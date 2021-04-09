Обшуки в голови Чернівецької РДА Козарійчука: чиновник заявляє про політичне замовлення
Голова Чернівецької районної адміністрації Дмитро Козарійчук прокоментував обшуки, які проводили напередодні, 8 квітня. Він вважає це політично обумовленою акцією.
Джерело:Суспільне
Політика не затримали і навіть не оголосили про підозру. Наразі він продовжує працювати.
Передісторія В очільника Чернівецької РДА проводять обшуки: йому закидають вимагання хабаря
Що відомо про обшуки
- Правоохоронці проводили обшук у кабінеті Козарійчука у четвер, 8 квітня.
- Вони тривали понад 6 годин.
- Поліцейські вилучили деякі документи, комп'ютер та телефони.
- За попередньою інформацією, повідомляли, що на політика відкрили кримінальне провадження
Кримінальне провадження, в межах якого проводили обшуки, — це політичне замовлення,
— заявив Козарійчук.
Хто такий Козарійчук?Дмитро Козарійчук – за освітою юрист. Його призначили на посаду голови РДА 26 лютого 2021 року. До цього він працював помічником прокурора у прокуратурах Чернівецької та Львівської областей. Також був заступником директора на підприємстві з вирощування зернових культур і м'ясництва. Свого часу очолював і Заставнівську РДА. До Чернівецької облради балотувався від партії "Перемога Пальчевського".
Поділитися новиною