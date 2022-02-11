Питер Стано – представитель Европейской службы внешнеполитических связей – подтвердил отъезд Маасикаса и десятка его подчиненных. В то же время он подчеркнул, что это – не эвакуация. Персонал имеет право работать удаленно.
Заметьте Великобритания не рекомендует поездки в Украину и советует как можно быстрее ее покинуть
Израиль вывозит семьи дипломатов
Пресс-служба посольства Израиля в Украине сообщила о старте эвакуации семей своих дипломатов. Это происходит на фоне угрозы российского вторжения.
Израиль призвал своих граждан воздержаться от путешествий в Украину. В то же время посольство сейчас будет работать в штатном режиме.
В США призвали граждан покинуть Украину
- Джейк Салливан – советник Байдена – 11 февраля сообщил: граждане США имеют 48 часов, чтобы выехать из Украины.
- Если они выберут остаться, то берут на себя риск без гарантий того, что будет другая возможность выехать.
Байден призвал американцев немедленно выехать из Украины: смотрите видео