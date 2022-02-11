Пітер Стано – представник Європейської служби зовнішньополітичних зв'язків – підтвердив від'їзд Маасікаса та десятка його підлеглих. Водночас він наголосив, що це – не евакуація. Персонал має право працювати віддалено.

Зауважте Велика Британія не рекомендує поїздки в Україну і радить якнайшвидше її залишити

Ізраїль вивозить сім'ї дипломатів

Пресслужба посольства Ізраїлю в Україні повідомила про старт евакуації родин свої дипломатів. Це відбувається на тлі загрози російського вторгнення.

Також Ізраїль закликав своїх громадян утриматися від мандрівок в Україну. Водночас посольство наразі працюватиме у штатному режимі.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

У США закликали громадян залишити Україну

Джейк Салліван – радник Байдена – 11 лютого повідомив: громадяни США мають 48 годин, аби виїхати з України.

Якщо вони оберуть залишитися, то беруть на себе ризик без гарантій того, що буде інша можливість виїхати.

Байден закликав американців негайно виїхати з України: дивіться відео