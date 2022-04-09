Мецола подчеркнула, что эти преступления совершают против людей, борющихся за свою демократию и страну. Между тем, Европа недостаточно быстро поставляет все необходимое. В частности, необходимое оборудование или финансовая помощь.

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Также глава Европарламента подчеркнула, что Европа прямо или косвенно финансирует эту войну. Кроме того, необходимо взять на себя ответственность за то, что войну России с Украиной не предотвратили.

Мецола отметила, что людей из окружения Владимира Путина приютили в Европе. Им разрешили хранить свои деньги в европейских странах. Глава Европарламента заявила, что необходимо убедиться, что это не повторится.

Кроме того, Мецола подчеркнула, что Европарламенту понятно, что место Украины – в Европе.

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