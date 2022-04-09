Мецола наголосила, що ці злочини вчиняють проти людей, які борються за свою демократію та країну. Тим часом Європа недостатньо швидко постачає усе необхідне. Зокрема, потрібне обладнання чи фінансову допомогу.

Зауважте Більше зброї та не тільки: Боррель розповів, як ЄС далі допомагатиме Україні

Також глава Європарламенту наголосила, що Європа прямо чи опосередковано фінансує цю війну. Окрім того, необхідно взяти на себе відповідальність за те, що війні Росії з Україною не запобігли.

Мецола зауважила, що людей з оточення Володимира Путіна прихистили у Європі. Їм дозволили ховати свої гроші у європейських країнах. Глава Європарламенту заявила: необхідно переконатися, що це не повториться.

Окрім того, Мецола наголосила: Європарламенту зрозуміло, що місце України – у Європі.

Важливо – брифінг Борреля та Шмигаля: дивіться відео