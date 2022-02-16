Мишель, выступая в Европейском парламенте, напомнил, что Еврокомиссия инициировала выделение Украине экстренного кредита в размере 1,2 миллиарда евро.
Важно Совет Европы выступил с заявлением в поддержку Украины
Для экономики этого не хватит
Да, по мнению политика, этого недостаточно. Кризис оказывает ежедневное негативное влияние на экономику Украины.
Именно поэтому я хотел бы инициировать в тесном сотрудничестве с Украиной и ЕС конференцию доноров, чтобы поддержать экономическую устойчивость и реформы в Украине, учитывая нависшую над страной угрозу.
– заявил Мишель.
Вероятную дату проведения инициативы и формат Мишель не назвал.
Поддержка Евросоюза для Украины
- Евросоюз финансово поддерживает Украину с 2014 года. К 2021 году ЕС провел 5 операций макрофинансовой помощи. Сумма этих кредитов составила 5 млрд евро.
- 1 февраля 2022 года Еврокомиссия внесла предложение о дополнительной макрофинансовой помощи Украине в 1,2 миллиарда. Это предложение было одобрено.
Отметим, что Германия тоже пообещала Украине финансовую поддержку на фоне угрозы нового российского вторжения. Речь идет о 150 миллионах евро.
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