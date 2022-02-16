Совет Европы призвал к немедленной деэскалации риторики и действий
Лидеры Рады отметили, что обеспокоены ситуацией вокруг Украины. Их пугает перспектива большого конфликта в Европе.
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Политики в очередной раз выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.
Мы призываем к немедленной деэскалации риторики и действий, а также к установлению диалога. Этот диалог должен быть основан на принципах, закрепленных в Уставе Совета Европы и Европейской конвенции о правах человека, которые все государства-члены Совета Европы обязаны уважать и соблюдать,
– говорится в сообщении.
Заметим, недавно в Евросоюзе заявили, что готовятся принимать беженцев из Украины в случае российской агрессии.
Последние новости об угрозе эскалации
- Утром 15 февраля минобороны России сообщили о завершении ряда военных учений и возврате контингента на места постоянной дислокации.
- В то же время президент США Джо Байден в своем обращении относительно Украины отметил, что Вашингтон не фиксирует уменьшения войск. Мол, сейчас возле нашей границы находится 150-тысячное вражеское войско.
- Президент Владимир Путин обсудил угрозу эскалации с премьерами Японии и Италии. Разговор касался консолидации международных усилий.
- Латвия и Литва, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной, начали вывешивать на улицах сине-желтые флаги.
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