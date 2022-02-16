Совет Европы призвал к немедленной деэскалации риторики и действий

Лидеры Рады отметили, что обеспокоены ситуацией вокруг Украины. Их пугает перспектива большого конфликта в Европе.

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Политики в очередной раз выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Мы призываем к немедленной деэскалации риторики и действий, а также к установлению диалога. Этот диалог должен быть основан на принципах, закрепленных в Уставе Совета Европы и Европейской конвенции о правах человека, которые все государства-члены Совета Европы обязаны уважать и соблюдать,
– говорится в сообщении.

Заметим, недавно в Евросоюзе заявили, что готовятся принимать беженцев из Украины в случае российской агрессии.

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