Рада Європи закликала до негайної деескалації риторики та дій
Лідери Ради наголосили, що стурбовані ситуацією довкола України. Їх лякає перспектива великого конфлікту у Європі.
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Політики вкотре висловили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Ми закликаємо до негайної деескалації риторики і дій, а також до встановлення діалогу. Цей діалог повинен бути заснований на принципах, закріплених у Статуті Ради Європи та Європейської конвенції про права людини, які всі держави-члени Ради Європи зобов'язані поважати і дотримуватися,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, нещодавно у Євросоюзі заявили, що готуються приймати біженців з України у разі російської агресії.
Останні новини про загрозу ескалації
- Зранку 15 лютого міноборони Росії повідомили про завершення низки військових навчань й повернення контингенту на місця постійної дислокації.
- Водночас президент США Джо Байден у своєму зверненні щодо України зазначив, що Вашингтон не фіксує зменшення військ. Мовляв, зараз біля нашого кордону перебуває 150-тисячне вороже військо.
- Президент Володимир Зеленський обговорив загрозу ескалації з прем'єрами Японії та Італії. Розмова стосувалася консолідації міжнародних зусиль.
- Латвія та Литва, аби продемонструвати свою солідарність з Україною, почали вивішувати на вулицях блакитно-жовті прапори.
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