Рада Європи закликала до негайної деескалації риторики та дій

Лідери Ради наголосили, що стурбовані ситуацією довкола України. Їх лякає перспектива великого конфлікту у Європі.

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Політики вкотре висловили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Ми закликаємо до негайної деескалації риторики і дій, а також до встановлення діалогу. Цей діалог повинен бути заснований на принципах, закріплених у Статуті Ради Європи та Європейської конвенції про права людини, які всі держави-члени Ради Європи зобов'язані поважати і дотримуватися,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, нещодавно у Євросоюзі заявили, що готуються приймати біженців з України у разі російської агресії.

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Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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