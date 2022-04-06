На официальном сайте "Газпрома" 6 апреля появилось заявление от руководителя предприятия Алексея Миллера. Сообщение имело название "Альтернативная Россия".

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"Заявление Миллера" с призывом свергнуть Путина

По сообщению Anonymous, сайт компании "Газпром", контрольным пакетом акций которой владеет сама Россия, был взломлен. В сеть была слита база данных предприятия.

Кроме того, на главной странице сайта хакеры обнародовали заявление якобы от главы правления компании Алексея Миллера. В тексте кремлевский режим подвергается критике, в частности, за действия в Украине, которые привели к экономическому кризису России, а также призывы свергнуть Путина и отдать власть Миллеру.

Результаты взлома сайта "Газпрома" хакерами Anonymous / Скриншот с сайта "Газпрома"

К слову, инцидент в Кремле пока никак не прокомментировали. В настоящее время сайт "Газпрома" недоступен.

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