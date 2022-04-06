На офіційному сайті "Газпрому" 6 квітня з'явилась заява буцімто від очільника підприємства Олексія Міллера. Повідомлення мало назву "Альтернативна Росія".

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"Заява Міллера" із закликом повалити Путіна

За повідомленням Anonymous, сайт компанії "Газпром", контрольним пакетом акцій якої володіє сама Росія, було зламано. У мережу було злито базу даних підприємства.

Крім того, на головній сторінці сайту хакери оприлюднили заяву нібито від голови правління компанії Олексія Міллера. У тексті кремлівський режим піддається критиці, зокрема за дії в Україні, що призвели до економічної кризи Росії, а також заклики повалити Путіна і віддати владу Міллеру.

Результати зламу сайту "Газпрому" хакерами Anonymous / Скриншот з сайту "Газпрому"

До слова, інцидент у Кремлі поки жодним чином не прокоментували. Наразі сайт "Газпрому" недоступний.

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