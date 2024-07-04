В Генштабе польских Вооруженных сил назвали этот визит важным для сотрудничества Польши и Украины. Кукула и Сырский планируют провести рабочую встречу.

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Начальник Генштаба Польши возложил цветы погибшим за Украину

Свой визит Веслав Кукула начал с возложения цветов к Стене памяти павших за Украину.

Возлагая букет цветов к Стене памяти павших за Украину, генерал Веслав Кукула, глава Генштаба Польши начал рабочую встречу в Киеве,

– рассказали в Генштабе Польши.

Там также добавили, что это важная встреча в контексте борьбы против России.

"Это еще одна важная встреча между двумя командующими, которая демонстрирует солидарность и сотрудничество между Польшей и нашим восточным соседом перед лицом российской агрессии", – написали в польском войске.

В Киеве с визитом находится начальник Генштаба Польши / Фото Генштаба ВСУ Польши