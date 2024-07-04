У Генштабу польських Збройних сил назвали цей візит важливою для співпраці Польщі та України. Кукула та Сирський планують провести робочу зустріч.

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Начальник Генштабу Польщі поклав квіти загиблим за Україну

Свій візит Веслав Кукула розпочав із покладання квітів до Стіни пам’яті полеглих за Україну.

Покладаючи букет квітів до Стіни пам'яті полеглих за Україну, генерал Вєслав Кукула, голова Генштабу Польщі розпочав робочу зустріч у Києві,

– розповіли у Генштабі Польщі.

Там також додали, що це важлива зустріч у контексті боротьби проти Росії.

"Це ще одна важлива зустріч між двома командувачами, яка демонструє солідарність і співпрацю між Польщею і нашим східним сусідом перед обличчям російської агресії", – написали у польському війську.

У Києві з візитом перебуває начальник Генштабу Польщі / Фото Генштабу ЗСУ Польщі