В тексте говорится о якобы гибели пограничников под Харьковом, за которую лично Дейнеко, мол, собирается мстить. И при этом "убивать женщин и детей".
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Российская пропаганда попыталась создать очередной жуткий фейк
Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко обратился к "друзьям и врагам". И заявил, что его страницу взломали.
Война, в том числе на информационном поле, продолжается. И агрессор использует все возможные способы. Российские пропа**ндоны первыми же и распространили собственноручно созданный фейк,
– сообщил Дейнеко.
О каком фейке идет речь
- Злоумышленники опубликовали от имени руководителя Госпогранслужбы Украины пост на русском языке, оформленный полностью в стиле российской пропаганды. В тексте говорится, что под Харьковом убили украинских пограничников.
- А дальше якобы глава ГПСУ (а на самом деле – взломщики) написали просто жуткие вещи: "всю жизнь посвящу мести", "все причастные будут убиты", "убиты будут женщины, дети, родители" и так далее.
- Совершенно ясно, что глава пограничников такого написать не мог. Однако уже буквально через минуту после публикации поста его скриншоты разлетелись по сети, и прежде всего – среди российских пропагандистских помоек.
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