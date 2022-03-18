У тексті мовиться про начебто загибель прикордонників під Харковом, за яку особисто Дейнеко, мовляв, збирається мститися. І при цьому "вбивати жінок і дітей".
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Російська пропаганда спробувала створити черговий моторошний фейк
Глава Держприкордонслужби Сергій Дейнеко звернувся до "друзів та ворогів". І заявив, що його сторінку зламали.
Війна, у тому числі й на інформаційному полі, триває. І агресор використовує всі можливі методи. Російські пропа**ндони першими ж і поширили власноруч створений фейк,
– повідомив Дейнеко.
Про який фейк мовиться
- Зловмисники опублікували від імені керівника Держприкордонслужби України пост російською мовою, оформлений цілком у стилі російської пропаганди. У тексті мовиться, начебто під Харковом убили українських прикордонників.
- А далі начебто глава ДПСУ (а насправді – зломники) написали просто моторошні речі: "все життя присвячу помсті", "всі причетні будуть вбиті", "вбиті будуть жінки, діти, батьки" і так далі.
- Цілком зрозуміло, що глава прикордонників такого написати не міг. А проте вже буквально за хвилину після публікації посту його скриншоти розлетілися мережею, і передовсім – серед російських пропагандистських помийок.
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