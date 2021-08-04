Политик заявил, что присоединился к партии тогда, когда ее основными принципами были прозрачность и честность. Соответствующий пост и заявление о выходе Владимир Тищенко опубликовал на своей странице в фейсбуке.

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Из партии "Голос" вышел глава франковского отделения Тищенко

Принял решение сложить полномочия главы Ивано-Франковской областной территориальной организации партии "Голос", а также выйти из партии,

– заявил Владимир Тищенко.

Он объяснил, что на съезде партии 29 июля в Киеве не поддержал:

ни исключение из партии "неугодных" нардепов;

ни изменения в устав;

ни исключение из политсовета представителей Львовской области Ростислава Добоша и Черкасской области Виктора Евпака. Однако он добавил, что "голосов хватило, чтобы глава партии получила полностью подконтрольный политсовет".

После съезда Кира Рудик позвонила. Сказала, что видела на камерах видеонаблюдения, я голосовал не так, как надо (?!). Мол, я был обязан голосовать так, как она сказала, а не так, как мне хочется,

– рассказал политик.

Он также заявил, что не собирается "превращаться в чью-то марионетку", а также отказывается "принимать участие в тех токсичных процессах, которые происходят уже в карманной партии "Голос".

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