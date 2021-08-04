Политик заявил, что присоединился к партии тогда, когда ее основными принципами были прозрачность и честность. Соответствующий пост и заявление о выходе Владимир Тищенко опубликовал на своей странице в фейсбуке.
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Из партии "Голос" вышел глава франковского отделения Тищенко
Принял решение сложить полномочия главы Ивано-Франковской областной территориальной организации партии "Голос", а также выйти из партии,
– заявил Владимир Тищенко.
Он объяснил, что на съезде партии 29 июля в Киеве не поддержал:
- ни исключение из партии "неугодных" нардепов;
- ни изменения в устав;
- ни исключение из политсовета представителей Львовской области Ростислава Добоша и Черкасской области Виктора Евпака. Однако он добавил, что "голосов хватило, чтобы глава партии получила полностью подконтрольный политсовет".
После съезда Кира Рудик позвонила. Сказала, что видела на камерах видеонаблюдения, я голосовал не так, как надо (?!). Мол, я был обязан голосовать так, как она сказала, а не так, как мне хочется,
– рассказал политик.
Он также заявил, что не собирается "превращаться в чью-то марионетку", а также отказывается "принимать участие в тех токсичных процессах, которые происходят уже в карманной партии "Голос".
Раскол в партии "Голос": коротко
- Споры в партии "Голос" начались еще полгода назад. Тогда из руководства партии убрали Сергея Притулу. Впоследствии он покинул партию.
- После этого раскол продолжился. 16 июня нардепы "Голоса" заявили, что создают отдельное объединение "Справедливость". В него вошли 10 депутатов. Они требовали исключить Киру Рудик из партии из-за прогулов заседаний Верховной Рады.
- После этого некоторые нардепы выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку.
- 29 июля состоялся съезд партии, которого требовали нардепы. В этот день о выходе из партии заявили Александра Устинова, Ольга Стефанишина, Соломия Бобровская и Ярослав Юрчишин.