Папа Римский Франциск принял отставку главы Белорусской католической церкви и Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Вместо него назначили Казимира Великосельца.

Кондрусевич ушел в отставку из-за того, что 3 января ему исполнилось 75 лет. Об этом сообщили на сайте Vatican News.

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Почему Кондрусевич ушел в отставку

После достижения этого возраста Кодекс канонического права Римско-католической церкви обязывает епископов подать прошение об отставке.

Кто станет временным руководителем

Временным руководителем архиепархии назначили епископа Пинской епархии Казимира Великосельца. Он занял должность апостольского администратора.



Казимир Великоселец / Фото Courtesy

Кто такой Казимир Великоселець? Казимир Великоселець родился в селе Стараволя Пружанского района. С 1999 года он был вспомогательным епископом Пинской епархии. Несмотря на то, что иерарх достиг предельного возраста для службы (75 лет), Папа Франциск позволил ему оставаться на своем посту еще как минимум 2 года.

Поддержка белорусских протестующих

После начала протестов в Беларуси Кондрусевич оказался в изгнании за поддержку протестующих. Белорусские власти фактически запретили ему въезд в страну и аннулировала паспорт.

Что известно о Кондрусевиче: коротко