Критикував Лукашенка і жив у вигнанні: очільник католицької церкви Білорусі пішов у відставку
Папа Римський Франциск прийняв відставку очільника Білоруської католицької церкви та Мінсько-Могилевського архієпископа Тадеуша Кондрусевича. Замість нього призначили Казимира Велікосельца.
Кондрусевич пішов у відставку через те, що 3 січня йому виповнилося 75 років. Про це повідомили на сайті Vatican News.
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Чому Кондрусевич пішов у відставку
Після досягнення цього віку Кодекс канонічного права Римсько-католицької церкви зобов'язує єпископів подати прохання про відставку.
Хто стане тимчасовим керівником
Тимчасовим керівником архієпархії призначили єпископа Пінської єпархії Казимира Велікосельца. Він обійняв посаду апостольського адміністратора.
Казимір Велікоселець / Фото Courtesy
Хто такий Казимір Велікоселець?Казимір Велікоселець народився в селі Стараволя Пружанського району. З 1999 року він був допоміжним єпископом Пінської єпархії. Попри те, що ієрарх досягну граничного віку для служіння (75 років), Папа Франциск дозволив йому залишатися на своєму посту ще як мінімум 2 роки.
Підтримка білоруських протестувальників
Після початку протестів у Білорусі Кондрусевич опинився у вигнанні через підтримку протестувальників. Білоруська влада фактично заборонила йому в'їзд до країни та анулювала паспорт.
Що відомо про Кондрусевича: коротко
- Прикордонники Білорусі 31 серпня не впустили Тадеуша Кондрусевича до країни, не назвавши причини.
- За кілька днів перед цим, 27 серпня, Кондрусевич висловив протест через те, що озброєні спецпризначенці блокували Червоний костел в Мінську, коли там перебували протестувальники.
- Він назвав дії силовиків "неадекватними та протиправними" і зажадав, щоб інцидент був розслідуваний, а винних покарали.
- Після цього Олександр Лукашенко заявив, що Кондрусевич нібито виїхав для консультацій до Варшави і отримав певні завдання, щоб розвалити країну.
- Митрополит повернувся у Білорусь аж 24 грудня, через 4 місяці з моменту заборони йому вʼїзду до країни.
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