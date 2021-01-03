Папа Римський Франциск прийняв відставку очільника Білоруської католицької церкви та Мінсько-Могилевського архієпископа Тадеуша Кондрусевича. Замість нього призначили Казимира Велікосельца.

Кондрусевич пішов у відставку через те, що 3 січня йому виповнилося 75 років. Про це повідомили на сайті Vatican News.

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Чому Кондрусевич пішов у відставку

Після досягнення цього віку Кодекс канонічного права Римсько-католицької церкви зобов'язує єпископів подати прохання про відставку.

Хто стане тимчасовим керівником

Тимчасовим керівником архієпархії призначили єпископа Пінської єпархії Казимира Велікосельца. Він обійняв посаду апостольського адміністратора.



Казимір Велікоселець / Фото Courtesy

Хто такий Казимір Велікоселець? Казимір Велікоселець народився в селі Стараволя Пружанського району. З 1999 року він був допоміжним єпископом Пінської єпархії. Попри те, що ієрарх досягну граничного віку для служіння (75 років), Папа Франциск дозволив йому залишатися на своєму посту ще як мінімум 2 роки.

Підтримка білоруських протестувальників

Після початку протестів у Білорусі Кондрусевич опинився у вигнанні через підтримку протестувальників. Білоруська влада фактично заборонила йому в'їзд до країни та анулювала паспорт.

Що відомо про Кондрусевича: коротко