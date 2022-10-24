Военной администрацией столицы до 21 октября руководил генерал-майор Жирнов. Несколько дней кресло начальника Киевской МВА было пустым, однако уже сегодня в него сел генерал-полковник Попко.

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Что известно о Сергее Попке

Зеленский верит, что кадровые изменения в военном руководстве Киева будут способствовать усилению безопасности в городе.

Глава государства выразил убеждение, что боевой опыт Сергея Попка будет способствовать укреплению обороны и безопасности столицы.

– говорится на официальном сайте ОП.

Факты по биографии Попка:

О генерал-полковнике Сергее Попке известно то, что он родился в 1961 году в Киеве.

В 1982 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище.

Служил командиром взвода, батальона, командиром части, начальником штаба механизированной дивизии.

В 2002 году окончил Национальную академию обороны Украины. Там он прошел подготовку оперативно-стратегического уровня.

Кроме того, Попко проходил службу в Ираке.

В 2016-2019 годах был командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

Последние новости столицы

Назначение нового главы Киевской МВА – это далеко не вся информация, которую нужно знать жителям столицы по состоянию на 23 октября. Также важно, что в городе снова начались умышленные отключения электроэнергии.

Это происходит для того, чтобы стабилизировать энергосистему после вражеских обстрелов критической инфраструктуры. График отключений электроэнергии был опубликован на странице КГГА. С ним следует ознакомиться каждому жителю столицы.

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Кроме того, уже начинается отопительный сезон. Несмотря на проблемы с электроэнергией около 30% жилых домов получили отопление. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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